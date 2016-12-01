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Spor

Barcelona kupada da aradığını bulamadı

Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği Hercules maçında Messi, Suarez ve Neymar oynatılmadı

01 Aralık 2016 13:38

İspanya Kral Kupası 4. turunun ilk ayağında Barcelona, konuk olduğu 3. Lig takımı Hercules ile 1-1 berabere kaldı.

Alicante kentindeki Jose Rico Perez Stadı'nda oynanan maçta, İspanya'nın 3. Lig ekiplerinden Hercules, kupanın favorilerinden Barcelona'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 52. dakikasında David Mainz ile ağları havalandıran Hercules, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Barcelona, genç oyuncusu Carles Alena ile 58. dakikada skora dengeyi getirmesine rağmen kalan sürede yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Milli futbolcu Arda Turan, maçta 90 dakika boyunca forma giyerken, takımın yıldızları Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar ise dinlendirildi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Aralık'ta Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

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