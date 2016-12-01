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Spor

Real Madrid'de yeni Zidane doğuyor!

Karşılaşma öncesi Chapecoense'nin yaşadığı uçak kazası nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

01 Aralık 2016 11:30

İspanya Kral Kupası 4. turunda Real Madrid, konuk ettiği Cultural Leonesa'yı 6-1 yenerek, son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Fernandez Zidane, Real Madrid'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

İspanya Kral Kupası 4. turunda Real Madrid, ilk maçta 7-1 mağlup ettiği 3. Lig takımı Cultural Leonesa'yı 6-1 yenerek, son 16 turuna kaldı.

Başkentteki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 1, 42 ve 87. dakikalarda Mariano Diaz Mejia, 23. dakikada James Rodriguez, 63. dakikada Enzo Fernandez Zidane, 90. dakikada (kendi kalesine) Cesar Morgado Ortega attı. Konuk ekibin tek golünü ise 45. dakikada Yeray Gonzalez Luis'den geldi.

İkinci yarının başında Isco'nun yerine oyuna giren Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Fernandez, ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giydiği karşılaşmanın 63. dakikasında takımı adına bir de gol attı. 

Brezilya takımı Chapecoense'nin yaşadığı uçak kazası nedeniyle müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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