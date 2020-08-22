Barcelona'da yaprak dökümü; pek çok ismin ayrılacağı iddia edildi

Lionel Messi'nin, yeni teknik direktör Ronald Koeman’a, takımdan ayrılmak istediğini söylemesinin ardından Manchester City, PSG ve Inter, yıldız futbolcunun peşine düştü. Luis Suarez, Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Philippe Coutinho ile yolların ayrılması da gündemde

İspanyol devi Barcelona’nın liderken La Liga’da şampiyonluğu kaybetmesi, Şampiyonlar Ligi’nde de Bayern Münih’e çeyrek finalde 8-2 kaybetmesi, ortalığın karışmasına neden olmuştu.



Başkan Josep Maria Bartomeu, hemen teknik direktör Setien ve Sportif Direktör Eric Abidal’in görevlerine son verirken, takımın başına da eski Hollandalı efsane oyuncularından Ronald Koeman’ı getirdi.



Ancak Barça’da takımın süperstarı Lionel Messi’nin, tatilini kısa keserek, Koeman’la görüştüğü ve takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu söylediği öğrenildi.



Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve serbest kalma bedeli 700 milyon Euro olan 33 yaşındaki oyuncuyla Inter, Manchester City ve PSG’nin ilgilendiği öne sürüldü.

Yıldız isimler ayrılıyor mu?

Bu arada Katalanlar’da yüksek maaşları sebebiyle Luis Suarez, Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba ve Philippe Coutinho ile yolların ayrılmasının planlandığı konuşuluyor. Yeni yardımcılarını Henrik Larsson ve Alfred Schreuder olarak belirleyen Koeman’ın, yeni sezon öncesi transfer edilmesini istediği ilk ismin ise Lyon’dan Memphis Depay olduğu öne sürüldü.

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