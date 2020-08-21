Barcelona'da Suarez'in yerine Depay düşünülüyor

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, takımdan ayrılacağı konuşulan Luis Suarez'in yerine Hollanda Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Lyon forması giyen Memphis Depay'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, yönetimden Memphis Depay'ın transfer edilmesini istedi.

33 yaşındaki Uruguaylı'nın sözleşmesine bir yıl kalmasına rağmen, Suarez'le bu yaz transfer döneminde kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Luis Suarez'in adı son dönemlerde eski kulübü Ajax ile anılıyor.

2017 yılından beri Fransa'da Lyon forması giyen Depay, bu sezon Fransa Lique 1'de çıktığı 13 maçta 9 gol kaydetti. Hollandalı futbolcu ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla yarı final oynama başarısı da gösterdi.

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