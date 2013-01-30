T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Barbra Streisand 36 yıl aradan sonra Oscar töreninde sahneye çıkacak

Streisand, 1968 yılındaki "Funny Girl" adlı filmi ile Oscar'ın "En iyi kadın oyuncusu" ödülüne de layık görülmüştü.

30 Ocak 2013 21:03

 ABD'li şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, bu yıl 85'incisi düzenlenecek Oscar töreninde 36 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak.

Streisand, daha önce 1977 yılında "Evergreen" adlı şarkısıyla Oscar'ın "En İyi Şarkı" dalında ödül kazanmış, aynı gecede "A Star Is Born" adlı parçasını da seslendirmişti.

Streisand, 1968 yılındaki "Funny Girl" adlı filmi ile Oscar'ın "En iyi kadın oyuncusu" ödülüne de layık görülmüştü.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 24 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreninde Streisand'dan başka İngiliz şarkıcı Adele'nin de sahne alacağını duyurdu.

Yaklaşık bir yıldır sahneye çıkmayan Adele, James Bond serisinin son filmi "Skyfall" için yaptığı aynı adı taşıyan şarkısı ile gecede "En İyi Şarkı" dalında da yarışacak.
 

ETİKETLER

Barbra StreisandOscar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24