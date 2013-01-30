Barbra Streisand 36 yıl aradan sonra Oscar töreninde sahneye çıkacak

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, bu yıl 85'incisi düzenlenecek Oscar töreninde 36 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak.

Streisand, daha önce 1977 yılında "Evergreen" adlı şarkısıyla Oscar'ın "En İyi Şarkı" dalında ödül kazanmış, aynı gecede "A Star Is Born" adlı parçasını da seslendirmişti.

Streisand, 1968 yılındaki "Funny Girl" adlı filmi ile Oscar'ın "En iyi kadın oyuncusu" ödülüne de layık görülmüştü.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 24 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreninde Streisand'dan başka İngiliz şarkıcı Adele'nin de sahne alacağını duyurdu.

Yaklaşık bir yıldır sahneye çıkmayan Adele, James Bond serisinin son filmi "Skyfall" için yaptığı aynı adı taşıyan şarkısı ile gecede "En İyi Şarkı" dalında da yarışacak.

