Barbie'ye karşı 'normal' ölçülerde bebek

Barbie'nin yeni arkadaşı (veya rakibi) Lammily pek yakında oyuncak mağazalarının raflarında yerini alabilir. Amerikalı sanatçı Nickolay Lamm, geçen yıl Amerikan yönetiminin 19 yaşındaki "ortalama genç kız" ölçülerine dayanarak Barbie benzeri bir bebek örneği hazırladı. Yeni bebeğe yoğun ilgi gösterildi. Lamm şimdi bu bebeğin imalatına geçmek istiyor. Üretime başlamak için ihtiyaç duyduğu 95 bin doların tamamını toplamak üzere.

Nickolay Lamm, internet sitesinde "Bebekler standart insan bedeninin ölçülerine uygun şekilde üretilseydi nasıl olurdu? Piyasadaki bebeklerle tipik beden ölçülerini kıyaslayınca kendime bu soruyu sormaya başladım." diyor.

Barbie ve benzeri bebeklerle normal vücut ölçülerinin kıyaslamasını yapan ilk kişi değil Lamm.

BBC 2009 yılında Barbie ölçülerinde bir genç kadının neye benzeyeceğini hesaplamış ve ortaya gerçeklere uymayan şaşırtıcı bir görüntü çıkmıştı.

Barbie'nin vücut şekli, öteden beri tepki çekiyor. Eleştiriler, Barbie'nin gerçek dışı bir vücudu olduğunu söyleyenlerden, Barbie modelinin küçük kızlar üzerinde çok zararlı etkiler yarattığını düşünenlere kadar uzanıyor.

Nickolay Lamm, bebek üreticilerinin tasarımlarını değiştirmesini bekleyinceye kadar kendi modelini kendisi üretmeye karar verdiğini anlatıyor.

'Nihayet birisi cesaret edebildi...'

Vücut algısı uzmanı ve yazar Pat Hartley, "Nihayet sonunda gerçek kadının nasıl olduğunu göstermeye cesaret eden biri çıktı. Böyle bir bebeğin üretim aşamasına yaklaşması bile çok uzun zaman aldı. Zira diyet ve moda dünyası, öteden beri, çöp gibi kadın görünümünü ideal model olarak göstererek büyük paralar kazanıyordu. Artık birinin buna karşı çıkmasının zamanı geldi." diyor.

Barbie'nin üreticisi Mattel, bu yılın başlarında verdiği bir mülakatta, Barbie'nin ölçülerini savundu ve bebeğin gerçekçi olmasını değil, kolay oynanmasını amaçladıklarını söyledi.

Gerçekçi bebek Lammily, ayrıca, Barbie'den çok farklı olarak pek az makyaj yapıyor ve fazla gösterişli giysiler giymiyor. Barbie'de alıştığımız pembe mini eteklerin, taşlı kot ceketlerin ve ışıltılı yüksek topuklu pabuçların yerini şık elbiseler, gündelik kot şortlar ve spor ayakkbısı aldı.