Barbie'ye benzemek için 135 bin pound harcadı; 'güzelliği erkekleri deli ettiği' gerekçesiyle işini bıraktı

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Oyuncak bebek Barbie’ye benzemek için estetik ameliyatlarına 135 bin pound harcayan Macaristanlı Barbara Luna Sipos, bir işte çalışmak için fazla seksi olduğunu söyledi. Resepsiyon görevlisi olarak çalışan ancak işi bırakan Sipos, görünüşünün 'erkekleri deli ettiğini' savundu.

Daily Mirror'un aktardığına göre 22 yaşındaki Sipos, çocukluğundan beri 'yaşayan bir oyuncak bebeğe benzeme hayali kuruyordu. Bu görüntüye kavuşmak için 135 bin pound harcayan Sipos, 17 yaşından beri pek çok kez estetik ameliyatı oldu.

Resepsiyon görevlisi olarak çalışan ancak işi bırakmak zorunda kaldığını söyleyen kadın, bu işe devam etmenin kendisine göre olmadığını, çok çekici olduğunu ve seks yapmadan pozisyonunun yükselemeyeceğini savundu. Sipos, 'güzelliğinin ve karizmasının erkekleri deli ettiğini' söyledi.