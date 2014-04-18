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Yaşam
Deutsche Welle

Barbie çekiciliğini kaybediyor

Barbie bebekleri üreten dünyanın en büyük oyuncak şirketi Mattel yılın ilk çeyreğini zararla kapadı.

18 Nisan 2014 13:26


Sarışın, ince belli, uzun bacaklı Barbie bebeklerin satışında yılın ilk çeyreğinde yüzde 14'lük bir gerileme kaydedildi. Üretici Mattel firması geçen yılın aynı döneminde bebeklerden 39 milyon dolar kar ederken bu yıl bilanço defterlerine 11 milyon dolarlık zarar yazmak zorunda kaldı. Mattel'in hisse senetleri de perşembe gününü yüzde 2 oranında düşüşle kapadı. Oyuncak şirketinin toplam cirosu da yüzde 5 oranında düşerek 946 milyon dolara geriledi.

Firma yetkililerinden Bryan Stockton kaydedilen zararda perakende satış ortamındaki rekabetin önemli rol oynadığını belirtiyor. Şirketin piyasaya sürdüğü bebeklere yönelik Fisher Price adlı oyuncağın ve oyuncak arabaların satışında da gerileme var. Satışların düşüşünde çocukların günümüzde daha çok akıllı telefon ya da oyun konsollarıyla oynamayı tercih etmesinin de belirleyici olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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