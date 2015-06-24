Barajlardaki doluluk oranı geçen yıldan yüzde 43 daha fazla

İçme suyu barajlarında, İstanbul'da yüzde 87,8, Ankara'da yüzde 39,6, İzmir'de yüzde 89,7 ve Bursa'da yüzde 93,6 doluluk oranına ulaşıldı. Geçen yılın aynı döneminde, İstanbul'da yüzde 25,5, Ankara'da yüzde 27,2, İzmir'de yüzde 67 ve Bursa'da yüzde 84,3 doluluk oranı gözlenmişti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2014-23 Haziran 2015 arasında, Türkiye genelinde kümülatif yağış ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 12,2 ve 2014 yılına göre de yüzde 43,7 oranında artış yaşandı.

Bu yağışlara karşın İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki içme suyu amaçlı barajların mevcut hacimleri, toplam aktif hacimlerinin altında seviyelerde kaldı. İçme suyu amaçlı barajlarda, İstanbul’dakilerin 877, Ankara’dakilerin bin 392,7, İzmir’dekilerin 298,8 ve Bursa’dakilerin 65,1 hektometreküp toplam aktif hacmi bulunuyor. Bu yıl, İstanbul’da 770,2, Ankara’da 552, İzmir’de 268,2 ve Bursa’da 61 hektometreküp aktif hacme ulaşıldı.

İçme suyu barajlarında bu dönemde, İstanbul’da yüzde 87,8, Ankara’da yüzde 39,6, İzmir’de yüzde 89,7 ve Bursa’da yüzde 93,6 doluluk oranı görüldü.

Doluluk oranı, işletmede olan 99 enerji amaçlı barajda yüzde 77,4’e, 219 sulama amaçlı barajda da yüzde 75,4’e çıktı.

Diğer taraftan işletmede olan 304 depolama tesisinde de göller hariç doluluk oranı yüzde 76,4’e yükseldi.

Göllerin doluluk oranlarına bakıldığında da geçen yıla göre, Eber, Eğirdir, Çıldır, Burdur, Çavuşçu, Karataş, Işıklı, Hazar, Marmara, Kovada, Beyşehir, İznik, Sapanca, Uluabat, Çapalı Dinar Karakuyu, Manyas ve Ladik göllerinde de artışlar olduğu saptandı.

İçme suyu barajlarında, geçen yıl 23 Haziran tarihinde, İstanbul’da yüzde 25,5, Ankara’da yüzde 27,2, İzmir’de yüzde 67 ve Bursa’da yüzde 84,3 doluluk oranı görülmüştü.