Baraj inşaatında kaza; 2 ölü

Denizli'de baraj inşaatında meydana gelen kazada dökülen betonun altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Denizli’nin Güney ilçesinde halen inşaatı devam eden Adıgüzel-2 barajında yan perde betonlarının dökülmesi sırasında kalıp patlaması meydana geldi.

Kazada 3 işçi dökülen betonun altında kaldı.

İşçilerden Emrah Öcalan (22) olay yerinde, Serdal Aykut (22) ise kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diğer işçi Mikail Doğan'ın (31) ise Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili Denizli Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Kazanın, baraj gövdesinin yapımı esnasında dökülen betonu tutan kalıpların ayrılarak kopması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir gün önceden dökülen beton blok ve dökülmekte olan çimentonun 3 işçinin üzerine devrilmesi sonucu beton blok ve kalıplar altında kalan işçilerden birisi ölü, diğer ikisi ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Baraj inşaatında çalışan işçilerden E.Ö. devrilen kalıpların altından ölü olarak çıkarılmış ve Buldan Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.

Yaralı olarak çıkarılan S.A. isimli işçi ise sevk edildiği Buldan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı M.D. ise Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, hayati tehlikesi devam etmektedir. Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından olay yerinde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır."