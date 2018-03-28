T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

"Araba çıkmadan ben buradan çıkmam"

28 Mart 2018 19:19

Adana'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen cipinin akıntıya kapılıp kaybolmaması için soğuk havaya rağmen aracının üzerinde bekledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, Furkan Çınar'ın kullandığı cip, sürücüsünün yolun bittiğini fark edememesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 3 kişi, kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

"Araba çıkmadan ben buradan çıkmam"

Furkan Çınar, aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıktı.

Havanın soğuk olmasına ve arkadaşlarının geri dönmesi yönündeki ikazlarına rağmen sudan çıkmayan Çınar, "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam" diye karşılık verdi.

Daha sonra aracın kurtarılması için olay yerine çekici çağrıldı. Çınar'ın aracın üzerinden inmesinin ardından cip sudan çıkarıldı.

ETİKETLER

Adanacipkazaaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24