Barack Obama 2021 yazı için, "son zamanlarda dinlediği şarkılardan oluşan" çalma listesi paylaştı

44. ABD Başkanı Barack Obama, her yıl yeni şarkılar ekleyerek hazırladığı yaza özel çalma listesini paylaştı.

2021 yılında listeye Sullivan, Arooj Aftab, Wye Oak, Migos, Joni Mitchell, Chicago, Rihanna, JAY-Z, Erykah Badu, George Harrison ve daha pek çok isim eklendi.

Listenin tamamı için tıklayınız.

Obama, bu yılki şarkı listesini paylaşırken "Aile ve arkadaşlarla bir araya gelen bu kadar insan varken, bu yaz kutlanacak çok şey var. İşte son zamanlarda dinlediğim şarkılardan oluşan bir çalma listesi" dedi.

Geçen yıl, Obama'nın çalma listesinde Billie Eilish, Maggie Rogers, Common, John Legend, Leon Bridges, Megan Thee Stallion, Frank Ocean ve Bob Dylan gibi isimler yer almıştı.