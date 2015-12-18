Bar Refaeli tutuklandı!

Top model Bar Refaeli ve annesi Zipora Refaeli, yurt dışında elde ettikleri gelirin vergisini ödemedikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, ikametgâhını İsrail'de değil, yurtdışında gösteren Rafaeli'nin, yanlış beyanla 257 bin dolarlık (754 bin TL) vergi yolsuzluğu yaptığı belirtildi. İkametgahı yurtdışında olan İsrail vatandaşları, yurtdışında elde ettikleri gelirlerin vergisinden muaf tutuluyor. Rafaeli'nin yurtdışında annesi ve erkek kardeşinin adına kayıtlı lüks evlerde yaşadığı, kendisine verilen iki lüks aracı da adına kayıt ettirmeyerek vergiden kurtulmaya çalıştığı anlaşıldı. Evine baskın yapılan manken ve annesinin dün mahkeme kararıyla tutuklandığı bildirildi.