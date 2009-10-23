Bar Rafaeli Türkiye'ye geldi

Amerikalı ünlü aktör Leonardo Di Caprio ileyaşadığı aşkla adını dünyada duyuran İsrailli ünlü top model Bar Rafaeli, deniz üzerinde kurulan 5 bin tonluk dev platform üzerindeki çadırda gerçekleştirilecek Fashionable İstanbul'a katılmak için bugün Türkiye'ye geldi.Seksi model Rafaeli, alınan özel izinle Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.Dünyanın en önemli modacıları ve modelleri Fashionable İstanbu için Türkiye'ye gelmeye başladı. Fashionable için gelen ilk konukta bu organizasyonun yüzü olan dünyaca ünlü İsrail asıllı top model Bar Rafaeli oldu. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile bugün saat 10.00'da New York'tan İstanbul'a gelen 24 yaşındaki seksi model, first class sınıfında seyahat etti. Bar Rafaeli, alınan özel izinle Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nu kullandı. Burada bagajlarının gelmesini bir süre bekleyen ünlü model, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Bar Rafaeli, gazetecilere daha önce de geldiği Türkiye'yi çok güzel bulduğunu söylemekle yetindi.Ünlü model, daha sonra kendisini almaya gelen bir minibüsle Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.Annesi de bir dönemin en ünlü mankenleri arasında yer alan İsrail asıllı model Refaeli henüz 1 yaşındayken objektiflerin karşısına geçti. Vogue'dan Sport Illustrated'a kadar pek çok derginin kapağını süsleyen ünlü model aynı zamanda Victoria's Secret'ın tercih ettiği ilk isimlerden de biri. Amerikalı ünlü aktör Leonardo Di Caprio'yla Las Vegas'ta bir partide tanışan Refaeli' bu ilişki sayesinde adından çokça söz ettirmişti. Dört yıl birlikte olan çift yollarını geçtiğimiz temmuz ayında ayırdı. İlişki, iddialara göre, ünlü modelin İsrail'deki bir sanat galerisine verdiği çıplak pozları yüzünden sona erdi.