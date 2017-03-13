Bar kurşunlayan Onur Özbizerdik polisteki ifadesinde Hollanda'ya kızdığını söyledi

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik Ortaköy'de bar kurşunladı. Özbizerdik, polisteki ifadesinde Hollanda'ya kızdığını ve konsolosluğu kurşulanmak istediğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Özbizerdik, Hollanda ile yaşanan kriz sebebiyle moralinin bozulduğunu, bu yüzden Ulus’taki mekana kafa dağıtmak için gittiğini savundu. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olması sebebiyle evden çıkmadığını söyleyen Özbizerdik, “Ben 15 yıldır yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç kullanmaktayım. Olay günü gayet sakin ve kendimdeydim. Kesinlikle alkollü değildim” dedi.

Özbizerdik'in gece kulübüne kuşun yağdırdığı o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı:

Sinirli olduğum için konsolosluğa götürülmedi

Mekandan çıktıktan sonra bir mekan çalışanı Kenan isimli kişiye kendisini Hollanda Konsolosluğu’na bırakmasını istediğini ileri süren Özbizerdik, “Daha sonra plakasını ve markasını hatırlamadığım açık renkli bir araçla tanımadığım kişi ile yola çıktık. Aracı tanımadığım bu şahıs kullanıyordu. Kenan bey bu arkadaşa Onur’u biraz gezdir. Sinirli olduğu için Hollanda Konsolosluğu’na götürme dedi. Ben ilaçların etkisiyle dalmışım. Ben dışarı baktığımda turuncu renkli valeler ve takım elbiseli, telsizli, kulaklıklı şahıslar vardı. Buranın önü biraz kalabalıktı. Ben de gözümü açar açmaz turuncu renkli kişileri görünce Hollanda Konsolosluğu sanarak buranın duvarlarına bir şarjör ateş ettim. Daha sonra uyku sersemliği geçince de yanlış yere ateş ettiğimi anladım” dedi.

Özbizerdik'in mekân önünde bekleyen kişiye “Şazi nerede?” diye sorduğu, ‘Bilmiyorum’ yanıtı alınca mekâna art arda ateş etmeye başladığı belirtiliyor. Ateş etmeden önce “Şazi” isimli birini sorduğu iddiaları da sorulan Özbizerdik, Şazi isimli kişinin yakın arkadaşı olduğunu, onu sormadığını savundu.