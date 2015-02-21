Banyodaki kızını gözetlerken yakalayıp dövdüğü adam beraat etti, kendi ceza aldı

Antalya'da banyodaki kızını gizlice izlerken yakaladığı komşusu M.Y.'yi döven 43 yaşındaki Mehmet Yıldız, 50 gün hapis cezası aldı. Komşu M.Y. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

DHA’da yer alan haberte göre, olay geçen Kurban Bayramı arifesinde Kepez'in Ahatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işleten evli ve 5 çocuk babası Mehmet Yıldız evde olduğu sırada kızı, duş almak için banyoya girdi. Bu sırada pencereden birinin baktığını fark eden Yıldız'ın eşi, durumu kocasına bildirdi. Mehmet Yıldız dışarı çıkarak komşusu M.Y.'yi yakalayıp dövdü. Yıldız, daha sonra komşusunu polis ekiplerine teslim edip şikayetçi oldu. M.Y.'nin şikayetçi olması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Yıldız hakkında da soruşturma açıldı.

‘Eşim görüp, beni çağırdı’

Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ifade veren, sonraki duruşmalara katılmayan Mehmet Yıldız'a, 50 gün hapis cezası verildi.

Adresine gönderilen tebligat üzerine polis merkezine giden Mehmet Yıldız, M.Y.'yi dövmekten 50 gün hapis cezası aldığını öğrendi. Hakkında 'yakalama' kararı bulunan Mehmet Yıldız, ardından çıkarıldığı mahkemede 1000 TL kefalet ödeyerek serbest kaldı.

Olayın geçen Kurban Bayramı arefisinde yaşandığını aktaran Mehmet Yıldız, "Eşim sofra bezini silkelerken yan komşumuz M.Y.'nin banyodaki kızımı gözetlediğini fark etmiş. Beni çağırdı. Ben de ağaçların arasından evimi gözetlediğini görüncü dışarı çıktım. Koşup yakaladım. Birkaç yumruk attıktan sonra polisi çağırarak teslim ettim. Onun da şikayetçi olması üzerine sabaha kadar karakolda kaldık. Bayram sabahı karakoldan çıkıp evime gittim. 6 ay sonra mahkemeye gittiğimde, hakime tekrar duruşmaya gelmeme gerek olup olmadığını sordum. Bana gelmeme gerek olmadığını söyledi. Ben de dolayısıyla bir daha gitmedim" diye konuştu.

‘Ceza alması gerekirken ben ceza aldım’

Mehmet Yıldız, "O adamın yakalanıp ceza alması gerekirken ben ceza aldım. İşin ilginç yanı, bu adam hala sokaklarda gezerken, ceza bana kesildi. Ben bu adamı dövdüm diye mi ceza aldım. Normal şartlarda böyle bir suç işleyen adamı linç etmek lazım. O adam içerde olması gerekirken, ben onun yerine gidip devlete hesap veriyorum. Ben o mahalleden taşınmak zorunda kaldım. Taşınmasaydım ne olacaktı? Her sabah işime gelirken acaba benim çoluk çocuğuma bir şey oldu mu diye düşünecektim. Ailem akşama kadar kapıyı kilitleyip benim yolumu gözleyecekti. Yazık günah değil mi" dedi.

‘Bu adamı mahalle tanıyor’

1 liraya sattığı çayla 5 çocuk okuttuğunu belirten Mehmet Yıldız, evini gözetleyen M.Y.'nin daha önce de bu tarz suçlardan sabıkası olduğunu, ancak hiçbir ceza almadığını iddia etti. Yıldız, "Böyle insanlar serbest kalırken, ben darp ettim diye ceza alıyorum ya çok üzücü bir durum. Bütün mahalle bu adamı tanıyor, illallah etmişler" diyerek tepkisini gösterdi.

Mehmet Yıldız, komşusu M.Y. hakkında ise takipsizlik kararı verildiğini kaydetti.