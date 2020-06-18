Banyo suyunu satan YouTuber Belle Delphine'den 'hastalık' iddialarına yanıt

Kendi banyo suyunu satışa sunup ardından gözlerden uzaklaşan Belle Delphine isimli YouTuber, yayınladığı bir rap videosu ile döndüğünü duyurdu. YouTuber, videonun açıklamalarında ise kendisi hakkındaki asılsız haberlere tepki gösterdi.

Yaklaşık bir yıl önce banyo suyunu satışa çıkaran ve tamamı satılan Delphine, ardından Instagram hesabını kapatmış ve bir süre boyunca ortalıklarda görünmemişti. Webtekno'da yer alan habere göre, Belle Delphine, uzun zaman sonra geri döndü ve bazı açıklamalarda bulundu.

YouTube'da yaklaşık 1 milyon abonesi olan Delphine, dün yayınladığı bir rap videosu ile geri döndüğünü ifade etti. Hazırladığı videoda neden ortadan kaybolduğuna değinmeyen YouTuber, internette hakkında yapılan haberlerle ilgili bir açıklama da yaptı. Yokluğunda, sattığı banyo suyunun bazı insanları hasta ettiğinin iddia edildiğini ifade eden Delphine, bunların gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin kimseyi hastanelik etmediğini söyledi.

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