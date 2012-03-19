T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten, Güven'e twitter tacizi

Banu Güven'in Twitter hesabından attığı Nevruz tweet'i Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek'i çileden çıkarttı.

19 Mart 2012 22:16

 

T24 - Banu Güven'in Twitter hesabından attığı Nevruz tweet'i Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek'i çileden çıkarttı.
 
Banu Güven'in "Newroz ateşi ne zaman isterse o zaman yanar" tweet'ine öfkelenen Osman Gökçek, dün gece kısa süre içinde Banu Güven'e yaklaşık 42 kere 'mention' yaptı, sorular sordu, ithamlar yöneltti. Ancak Banu Güven, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek'e bir yanıt vermedi. Ayrıca gece saatlerinde yaşananlar Osman Gökçek'in Twitter'da trending topic haline gelmesine neden oldu. 
 
İşte Gökçek'in kendi hesabından attığı tweet'lerden bazıları: 
 
- banuguven seni ntv den kovanlarin eline saglik 
- Banuguven dinle bunu vatanini,bizleri,senin guvenligini saglayan o cesur ve fedakar polisimize bir kelime ovgu yazmamanin nedeni ne 
- Herkes gorsun Yillarca objektif imaji verip polislerimize tas atanlari elestiremiyen banu guveni gorun iste 
- Banu guven roj tvde calismak mi istiyosun?istemiyosan acikla? kina aslanlar gibi milletini savunan polisimize tas atanlari 
- Kufur edenlerin hepsini dava ediyorum bu arada hasilat iyi 

ETİKETLER

BANU GÜVENOSMAN göyçek TWİTTER TACİZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24