Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten, Güven'e twitter tacizi

T24 - Banu Güven'in Twitter hesabından attığı Nevruz tweet'i Beyaz TV Genel Koordinatörü Osman Gökçek'i çileden çıkarttı.

Banu Güven'in "Newroz ateşi ne zaman isterse o zaman yanar" tweet'ine öfkelenen Osman Gökçek, dün gece kısa süre içinde Banu Güven'e yaklaşık 42 kere 'mention' yaptı, sorular sordu, ithamlar yöneltti. Ancak Banu Güven, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek'e bir yanıt vermedi. Ayrıca gece saatlerinde yaşananlar Osman Gökçek'in Twitter'da trending topic haline gelmesine neden oldu.

İşte Gökçek'in kendi hesabından attığı tweet'lerden bazıları:

- banuguven seni ntv den kovanlarin eline saglik

- Banuguven dinle bunu vatanini,bizleri,senin guvenligini saglayan o cesur ve fedakar polisimize bir kelime ovgu yazmamanin nedeni ne

- Herkes gorsun Yillarca objektif imaji verip polislerimize tas atanlari elestiremiyen banu guveni gorun iste

- Banu guven roj tvde calismak mi istiyosun?istemiyosan acikla? kina aslanlar gibi milletini savunan polisimize tas atanlari

- Kufur edenlerin hepsini dava ediyorum bu arada hasilat iyi