Banksy, Reading Cezaevi duvarındaki eserin kendisine ait olduğunu duyurdu

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Siyasi mesajlar veren sokak sanatıyla tanınan Banksy, Britanya'nın Reading kentinde bulunan eski bir cezaevinin duvarında bu hafta görülen eserin kendisine ait olduğunu duyurdu.

Açıklamadan önce eserin Banksy'ye ait olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Bournemouth Sanat Üniversitesi'nden Banksy uzmanı Prof Paul Gough, eseri yapan kişinin Banksy olmasa bile "Bunu yapabilmesi için o kişinin iyi bir kopyacı olması gerekir" demişti.

Banksy, Instagram hesabından eseri yaptığı anlardan görüntüler paylaştı. Ressam Bob Ross'un programından bir bölümün üzerine yerleştiren görüntülerin sonunda polislerin eseri ilk kez gördüğü an da yer alıyor.

Eserde mahkûma benzeyen bir kişinin daktiloya bağlı yatak örtüleriyle hapishaneden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Yatak örtüleri daktiloya yaklaştıkça kağıda dönüşüyor. Birçok kişi, eserdeki kişinin 1895-1897 Reading Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oscar Wilde olabileceği yorumunu yaptı. Wilde, en tanınan eserlerinden "Reading Zindanı Baladı" şiirini bu cezaevinde yazmıştı. Wilde'ın "Kulak verin sözlerime iyice,/ Herkes öldürebilir sevdiğini/ Kimi bir bakışıyla yapar bunu,/ Kimi dalkavukça sözlerle,/ Korkaklar öpücük ile öldürür, /Yürekliler kılıç darbeleriyle!" dizeleri bu eserde yer alır.

Kampanyacılar, 2013'te kapatılan Reading Cezaevi'nin konutlara değil de bir sanat merkezine verilmesi için uzun süredir kampanyalar yürütüyor.

Eserin verdiği mesajla ilgili olarak Gough, "Potansiyel olarak cezaevinin bir sanat merkezi olarak kullanılması tartışmalarına bir yorum olabilir. Daktiloyu ve kağıtları düşündüğümüzde Facebook ve haber medyası konusunda bir yorum da olabilir" değerlendirmesinde bulundu.