Banksy Paris'te; 1968 isyanına övgü, mülteci politikalarına eleştiri

Dünyaca ünlü duvar resmi sanatçılarından Banksy, 1968 Mayıs isyanını hatırlatmak için Fransa'nın başkenti Paris'te bir dizi duvara resim yaptığını doğruladı.

Şimdilik Banksy‘nin sosyal medyadaki paylaşımlarının arasında yer almasa da, ona ait olduğu düşünülen ve Paris’teki çalışmalar arasında en çok dikkati çeken duvar resmi, gece kulübü Bataclan’ın kapısında yer alıyor. Duvar resminde yas tuttuğu görülen başörtülü bir kadın figürü bulunuyor.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, terör örgütü IŞİD'in 2015’te Paris’tek düzenlediği saldırıda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında kulüpte ABD’li müzik grubu Eagles Of Death Metal konser veriyordu. Sputnik’in AFP’ye dayandırdığı bilgiye göre, Bataclan’daki duvar resmi son günlerde Paris sokaklarında görülen ve Banksy’e ait olduğu tahmin edilen yedinci eser.

Svastikayı pembeye boyayan küçük kız

Paris‘teki Banksy imzalı diğer duvar resimleri ise daha çok Fransız hükümetinin sığınmacılara yönelik sert tutumunu hedef alıyor. Bunlardan kentin kuzeyindeki Porte de la Chapelle‘de yer alan eser, Mart 2018’de tartışmalı şekilde kapatılan mülteci merkezinin yakınında bulunuyor. Merkezin kapanması yaklaşık 2 bin sığımacının sokaklarda yaşamasına yol açmıştı. ​Söz konusu eserde sokakta yaşadığı anlaşılan siyah bir küçük kızın Naziler’in simgesi svastikayı (gamalı haç) pembe renkteki sprey boyayla kapattığı görülüyor.

Ancak esere önce mavi bir boyayla zarar verildi ardından da tamamen yok edildi. Nazi işaretine yönelik tepkiler sonucu esere zarar verilmiş olabileceği de bir ihtimal.

Başörtülü Napolyon

Bir diğer çalışma, 1968’de öğrenci ayaklanmalarının kasıp kavurduğu Sorbonne Üniversitesi yakınlarında yer alan Minnie Mouse tokası takmış bir fare. Resmin üzerinde “Mayıs 1968” yazıyor. Fareleri sıklıkla haksızlığa uğramış sıradan insanları simgelemek için kullanan Banksy’nin burada “Fransızların devrimci ruhunun öldüğü” yorumunu yaptığı düşünülüyor.

Banksy’nin Paris seferinin diğer örnekleri arasında; şampanya şişesinin mantarına binerek uçan fare, yol işaretini dinamitleyen fare ve siyasetçi ya da iş insanı olduğu düşünülen bir figürün bacağını kestiği bir köpeğe kemik sunarkenki tasviri bulunuyor.

Flanders Caddesi‘nde ise artık başörtülü bir Napolyon resmi duruyor. Çalışma, Jacques-Louis David adlı ressamın “Napolyon Alpler’i geçiyor” adlı ünlü tablosunun Banksy tarafından yapılmış pastişi. ​Banksy’nin bu eserle Fransa’nın kamuya açık yerlerde İslami örtülere getirdiği yasağı hedef aldığı sanılıyor.

Minnie Mouse tokalı fare

Bir diğer çalışma, 1968’de öğrenci ayaklanmalarının kasıp kavurduğu Sorbonne Üniversitesi yakınlarında yer alan Minnie Mouse tokası takmış bir fare. Resmin üzerinde “Mayıs 1968” yazıyor. Fareleri sıklıkla haksızlığa uğramış sıradan insanları simgelemek için kullanan Banksy’nin burada “Fransızların devrimci ruhunun öldüğü” yorumunu yaptığı düşünülüyor.

Diğer çalışmalar

Banksy’nin Paris seferinin diğer örnekleri arasında; şampanya şişesinin mantarına binerek uçan fare, yol işaretini dinamitleyen fare ve siyasetçi ya da iş insanı olduğu düşünülen bir figürün bacağını kestiği bir köpeğe kemik sunarkenki tasviri bulunuyor.