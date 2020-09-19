Banksy'nin Monet yorumu Londra'da açık artırmayla sayılacak

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Sokak sanatçısı Banksy'nin Fransız empresyonist ressam Claude Monet'nin 'Nilüferler' serisine ithafen yaptığı "Show Me The Monet" eseri açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Monet'nin empresyonist başyapıtlarından birini konu alan çalışmanın Sotheby's'te yaklaşık 3 ila 5 milyon Sterlin arasında bir ücrete satılması bekleniyor.

Ünlü eserin Banksy versiyonunda nilüferlerin yüzdüğü gölün içinde ters dönmüş alışveriş arabaları ve bir trafik konisi bulunuyor. Banksy'nin 2005'te bitirdiği eser ilk olarak 15 yıl önce sokak sanatçısının Londra'daki ikinci sergisinde sanatseverlerle buluşmuştu.

Eser bu ay Hong Kong ve New York'ta sergilendikten sonra 21 Ekim'da internet üzerinden açık artırmaya çıkarılacak.

"Show Me The Monet", Banksy'nin kendi söylemiyle "kutsal sayılan eserleri 'remixlediği'" Acıması Yağlı Boya serinin bir parçasıydı.