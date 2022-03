Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon TL'ye satıldı

Sokak sanatçısı Banksy'nin minyatür ahırı açık artırmada 1 milyon sterline (yaklaşık 18 milyon lira) satıldı.

Sanatçı Banksy'nin minyatür ahırı, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 1 milyon sterlinden fazla bir paraya satıldı.

NTV'nin aktardığı habere göre, küçük sazdan bina, Great British Spraycation sergisi sırasında Great Yarmouth, Norfolk'taki bir model köyde ortaya çıktı. Eser, Newcastle merkezli müzayede evi Anderson & Gowland tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

İki dakikada satıldı

Bununla birlikte, müzayedeye dünya çapında ilgi vardı ve eser iki dakikadan kısa bir süre içinde bir telefon teklifçisine satıldı. Model köyün sahipleri tarafından orijinalinin çalınabileceği korkusuyla yerine bir kopyasıyla satışa sunuldu.

18 milyon liradan fazla ödedi

Sanat eseri için başlangıç fiyatı 800 bin sterlindi. Ancak komisyon ve sanatçı ücretinin eklenmesiyle fiyat 1 milyon sterlinin (yaklaşık 18 milyon lira) üzerine çıktı.

Müzayede evinin sahibi Frances Newsome, "Pandemi nedeniyle çok fazla kapanmak zorunda kaldığımız için Banksy bizim için hayat kurtarıcı oldu. Satışın köyün geleceğini güvence altına alacağını umuyoruz” dedi.

İki gün boyunca fark edilmedi

Diğer taraftan, yan tarafına karalanmış "Go Big Or Go Home" yazan ahır, 6 Ağustos'ta maket köyde göründü. Bir ziyaretçi eserin Banksy’ye ait olduğundan şüphelenene kadar iki gün boyunca fark edilmedi.

Daha sonra minyatür ahırın, sanatçının eserlerini doğrulayan Pest Control tarafından Banksy tarafından yapıldığı doğrulandı.

Müzayedecilerinden Julian Thomson, "sanat eserini Kuzey Doğu'ya getirmekten mutluluk duyduğunu" ve onu ilk kez piyasaya sürmenin "büyük bir onur" olduğunu söyledi.