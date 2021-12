Banksy'nin 'Love Is In The Bin' tablosu rekor fiyata satıldı

Sokak sanatçısı Banksy’nin en ünlü eserlerinden biri olan “Love is in the Bin” 18 milyon poundan fazlaya satılarak rekor kırdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde gerçekleşen Çağdaş Sanat Müzayedesi'nde onlarca eser satışa sunuldu.

Müzayede, en çok rağbet gören ve en yüksek rakama satılan eser, İngiliz sanatçı Banksy’nin en ünlü eserlerinden biri olan “Love is in the Bin” oldu. Sotheby’s tarafından 4 ila 6 milyon pound paha biçilen eser, 18 milyon 582 bin pounda satılarak rekor kırdı.

Kendi eserini imha etmişti

Banksy 2018 yılında yaklaşık 1,1 milyon pounda satılan ve bir kız çocuğunun kalp şeklindeki bir balona erişmeye çalışırken tasvir edildiği “The girl with the Baloon” (Kırmızı Balonlu Kız) eseri satıldıktan birkaç dakika sonra eserin çerçevesi içine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendi kendini yok etmişti.

Anonim bir sokak sanatçısı olarak kimliğini koruyan Banksy, siyasi ve toplumsal yorumlarıyla ilgili çalışmaları ve sokaklardaki grafitileri ile biliniyor.

Toplamda 44 değerli eserin satışa sunulduğu müzayedede yüksek fiyata satılan diğer eserler arasında Gerard Richer adlı sanatçının 3 farklı eseri yer aldı. Sanatçının “S.D.” adlı eseri 9 milyon 619 bin 800 pounda satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan ikinci eser oldu.