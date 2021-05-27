Banksy'nin Beyaz Saray Sıçanı 380 bin Euro'ya satıldı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin kamusal alandaki en büyük çalışmalarından biri olan White House Rat (Beyaz Saray Sıçanı) adlı duvar resmi, Hollanda'nın Zwolle kentinde düzenlenen bir müzayedede 380 bin euroya satıldı.

Richard Hessink Müzayede Evi'ndeki açık artırmada, Banksy'nin White House Rat (Beyaz Saray Sıçanı) eserine en yüksek teklifi bir İngiliz vatandaşının verdiği açıklandı. Kafası beyaz, vücudu siyah renkten oluşan 9,5 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki sanat eseri, İngiltere'nin Liverpool kentindeki bir barın duvarındaydı.

Banksy tarafından 2004 yılında White House adlı barın ön cephesine çizilen resimde, sıçanın kafa bölümü duvarda, vücut kısmı da ahşap ön cephede yer alıyordu. Ancak tadilat sırasında gövde kısmı korunamadı.

Sıçanın kafa kısmı 2011 yılında kaldırılarak korumaya alındı. Eser, 48 parça halinde duvardan çıkarıldı. 2014 yılında Londra'da müzayedeye konan eser satılmadı.