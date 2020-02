'Balonlu Kız' eseri, çerçevesi içerisine gizlenmiş kağıt doğrama makinesi vasıtasıyla kendini imha eden İngiliz sokak sanatçısı Banksy hakkında hukuki işlem başlatılabilir.

Daily Mail'e konuşan avukat ve Londra'daki Hukuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Salome Verrell, Bansky'nin eserinin Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 1 milyon 42 bin sterline satılmasının hemen ardından kendini imha etmesini sağlayarak yasaları çiğnediğini söyledi.

Verrell, kendini imha etmesinin ardından 'Love is in the Bin' (Çöpteki Aşk) ismi verilen ve satın alan koleksiyonerin alış işleminden vazgeçmediği eserle ilgili olarak "Banksy eserin kendini imha etmesini sağladı. Bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Yani bilerek bir başkasına ait olan mala zarar verdi" dedi.

“Kimliği ifşa edilirse”

Kimliğinin ifşa edilmesi durumunda sanatçının polis tarafından sorgulanabileceğini belirten Verrell, doğrama makinesinin satış işleminin ardından çalıştığını ve o andan itibaren tablonun artık başkasının eşyası olduğunu söyledi.

Verrell, sanatçının 1979 tarihli Malların Satış Kanunu ve 1971 tarihli Ceza Kanunu'nu çiğnediğini belirtti.

Kanunların uygulanması yerine eserin fiyatının arttığına dikkat çeken Verrell, " Eğer satın alan kişi durumdan memnun olmak yerine eseri almaktan vazgeçseydi sonuç daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Onun yerinde başkası olsa kanunlardan kaçamazdı

Banksy'nin başkalarına ait duvarlara resim yapmasının da aslında kanun dışı olduğu olduğunu vurgulayan avukat, "Ama Bansky 'sanat' adı altında kanunlardan kaçmayı başarıyor" şeklinde konuştu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Onun (Banksy) eserleri çok değerli bunu kabul ediyorum ancak yine de Bansky'nin sanatsal çalışmalarını yapmak için başkalarının eşyalarına zarar vermesi ve hukuksal sürece hiç girmemesi ilginç. İsmi 'Bansky' olmayan başka bir şahıs aynı şeyleri yapsaydı eminim kanundan kaçamazdı.

“Yok etmedi, yenisini yarattı”

'Balonlu Kız' eserinin kendini imha etmesinin ardından müzayede evinin Avrupa Çağdaş Sanat Bölümü Müdürü Alex Branczik de "Banksy müzayede de bir eseri yok etmedi, yenisini yarattı" demişti.

Banksy de bu anın videosunu Instagram sayfasından Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı. Videonun altına düştüğü notta ise "Birkaç yıl önce, bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice bir kağıt imha makinesi yerleştirmiştim" ifadesini kullanmıştı.

Banksy ayrıca, olaydan birkaç gün sonra eserin aslında tamamen parçalara ayrılmasını hedeflediğini ancak işlerin yolunda gitmediğini belirtmişti.

Bekçika'da 58 eserine el konulmuştu

Geçen ay, Belçika'da Banksy'e ait 58 eserin sanatçının rızası olmaksızın bir araya getirildiği ve sergilendiği öne sürülmüş, yaşanan anlaşmazlığın ardından Banksy'nin eserlerinin hasar ve hırsızlığa karşı sigortalanmadığı iddia edilmişti.

Sergiyi düzenleyen kurum, eserleri sergileme haklarının olduğunu ama bu hakların koşullarının ve eserlerin sigortalı olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtmişti.