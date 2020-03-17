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Koronavirüs

Bankalardan emeklilere Koronavirüs uyarısı

Bankalar işlemlerin dijital bankacılık yoluyla yapılabileceğini hatırlattı

17 Mart 2020 10:43

Bankacılar, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

2020-2023 dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emeklilere maaş promosyonu yeni sözleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bu kapsamda banka şubelerinde yoğunluk gözleniyor.

Özellikle Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etki altına almasının ardından hükûmet salgının yayılmasını önlemek için çok sayıda tedbir aldı. Gerekli olmadıkça toplu alanlarda bulunulmaması ve bu dönemi vatandaşların asgari temasla geçirmesi uyarıları yapıldı.

Emeklilik promosyon işlemleri başta olmak üzere çok sayıda bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeksizin diğer kanallardan yapılabildiğine dikkati çeken bankacılar, internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirttiler.

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