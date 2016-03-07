Bankalarda unutulan 120 milyon lira sahiplerini bekliyor

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda bulunan yaklaşık 120 milyon lira, 15 Haziran’a kadar işlem yapılmazsa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF’ye aktarılacak.

Yurttaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, 31 Mayıs 2016 sonuna kadar, Türkiye Bankalar Birliği'nin "www.zamanasimi.org/tbb" internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor.

SON TARİH 15 HAZİRAN 2016

Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2016 tarihine kadar ilgili banka şubelerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirim yapılan 627 bin 885 hesap bulunuyor. Bu hesapların 436 bin 792'sini mevduat, 3 bin 82'sini katılım fonu hesapları, 188 bin 11'ini de alacaklar oluşturuyor.

DEVLET KURUMLARI BİLE UNUTMUŞ

Bu sene ön bildirimi yapılan hesaplar içerisinde bakiyesi en yüksek hesap 250 bin dolar iken, en düşük meblağın ise 1 liranın altında olduğu belirlendi.

Unutulan hesaplar sadece kişilere ait değil, şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler ile devlet kurumlarının bile bankalarda unutulmuş hesabı bulunuyor.

Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımı uygulamasına tabi tutularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF’ye aktarılıyor.