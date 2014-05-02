Unutulan hesaplar haber verilmek zorunda

Tüketiciler Derneği, unutulan hesaplardan masraf kesilmeden önce hesap sahiplerine bilgilendirilme yapılmasının zorunluğu olduğunu söyledi.

Yeni düzenleme sonrası unutulan hesaplardan masraf alınabilecek olması banka müşterilerini telaşlandırdı. Tüketiciler Derneği Başkanı Ali Ağaoğlu ise bankaların hareketsiz hesaplardan "hesap işletim ücreti" almadan önce, hesap sahiplerine uyarı yapmak zorunda olduklarını belirterek banka müşterilerinin telaşlanmamalarını belirtti.

Bankaların 180 günden uzun süredir kullanılmayan hesaplardan hesap işletim ücreti alınmasına gelen tepkiler üzerine konuşan Ağaoğlu, yeni düzenlemeye göre bankaların hareketsiz hesaplardan masraf alınmadan önce hesap sahiplerine mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle bilgilendirme yapması gerektiğini ifade etti.

Bankaların hesap sahiplerine gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra 30 gün içinde hesapların kapatılmaması haline hesap işletim ücreti alınabileceğini söyleyen Ali Ağaoğlu, unutulan hesapların kapatılması için son günün 28 Nisan olmadığını da vurguladı.

'Bildirim ulaşmazsa ne olacağı belirsiz'

Ağaoğlu, bankalar tarafından asgari 180 gün hareket görmeyen hesaplardan hesap işletim ücreti alınmasına tüketicilerden gelen tepkiler üzerine, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yirmi gün arayla 10 Nisan ve 30 Nisan tarihlerinde iki ayrı açıklama yapıldığını anımsattı.

TBB'nin açıklamalarının sorunun çözümüne katkı sağlamadığını söyleyen Ağaoğlu, hesap İşletim ücretinin bankaların son yıllarda uygulamaya koyduğu pek çok ücret kalemi gibi bir tür "deli dumrul vergisi" olduğunu savundu ve ekledi:

"Yürürlüğe giren düzenlemenin üzerinden altı aylık süre geçmiş olduğundan bankalarca hareketsiz hesap sahiplerine yapılan bildirimlerle hesabın 30 gün zarfında kapatılmaması halinde hesap işletim ücreti yansıtılacağı ifade edilmekte, bildirimin ulaşmaması halinde ne olacağı belirsiz bulunmaktadır. Bankadaki iletişim bilgileri değişmiş olanların hesaplarına böyle bir ücret yansıtılacağından haberleri olmayacağı gibi bildirimin ulaşmasına rağmen, çeşitli nedenlerle unutan veya bankaya gidip hesabını kapatamayan müşteriler borçlandırılabilecek ve bu borç yüzünden ilerde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceklerdir."

Hesap sahiplerini bakiye bulunmayan hesapların otomatik kapatıldığının düşünmesinin bir belirsizlik ve risk yarattığını söyleyen Ağaoğlu, tüketicilerin böylesi bir habersizce borçlandırılma riskinden kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan bakiyelerini öğrenmek ve hesabını kapatmak isteyen tüketicilerin de pek çok engelle karşılaştığını belirten Ali Ağaoğlu, hesabındaki 89 kuruşu çekip kapatmak isteyen müşteriden 575 kuruş ücret talep edilebileceğini söyledi.

Ağaoğlu, duran hesaplarla ilgili bildirime rağmen müşterinin bankaya dönüş yapmaması durumunda bakiyesiz hesapların kapatılmasının bankalarca otomatik gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bakiyesi bulunan hesaplarla ilgili olarak da hesap sahibinin bankanın bildirimine dönüş yapmaması halinde hesap askıya alınabilir ve 10 yıl sonra mevzuatımıza göre TMSF'ye devredilebilir. Önceden vefat etmiş, ancak bankada kapatılmamış hesabı bulunan müşteriler de bankaca yapılan bildirime öngörülen sürede cevap veremeyeceğinden, Hesap İşletim Ücreti olarak tahakkuk ettirilecek borç varislerden talep edilebilecek" dedi.

BDDK ve TBB'den çözüm getiren düzenleme ve açıklamalar yapılmasını beklediklerini ifade eden Ağaoğlu, "Aslında hareket gören hesaplara da hesap işletim ücreti yansıtılmamalıdır" dedi.dsads