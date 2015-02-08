Bankada unutulan paralar TMSF'ye devredilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), zaman aşımına uğrayan hesapları kapatmayan vatandaşların mevduatları TMSF’ye devredeceğini açıkladı.

TBB açıklamasına göre, birlik zaman aşımına uğramış mevduat, emanet ve alacakların listesini, “www.zamanasimi.org/tbb” adresinde yayımladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, vatandaşlar, bu yılın mayıs ayı sonuna kadar zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını site üzerinden kontrol edebilecek.

Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2015 tarihine kadar ilgili banka şubelerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Bankalar nezdinde mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, 10 yıl içinde aranmadıkları takdirde, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre zaman aşımına tabi oluyor

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını TBB’nin her yıl Şubat ayında aktif hale getirdiği “www.zamanasimi.org/tbb” internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor ve dilerlerse hesapları kapatabiliyor.