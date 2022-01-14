"Banka şube müdürü, 2 buçuk milyon doları zimmetine geçirdi" iddiası

Sivas 'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan özel bir bankanın şube müdürü B. T. tutuklandı.

Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.

İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen bir bankanın iki şubesinde müdürlük yapan B.T, polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.