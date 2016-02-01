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Ekonomi

Bank Asya'dan büyük zarar

Banka geçen yılın Mayıs ayında TMSF tarafından el konulmuştu

01 Şubat 2016 15:25

Bank Asya'nın 2015 üçüncü çeyrek zararı 110.5 milyon TL oldu. Böylece 2015'in Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan bankanın yılın ilk 9 ayındaki zararı 489.2 milyon lirayı buldu.

TMSF tarafından geçen sene Mayıs sonunda devralınan Bank Asya'nın 2015 yılı üçüncü çeyrekte zararı 110.5 milyon lira olarak açıklandı.

Bank Asya 2014 yılı üçüncü çeyrekte ise 300.96 milyon lira zarar açıklamıştı. 2014 yılının ilk dokuz ayında ise zarar 249.6 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Bankanın 2014 sonunda 9 milyar lira düzeyinde olan krediler ve alacakları da 2015 yılı üçüncü çeyrek sonunda 6.5 milyar liraya gerilerken, aktif büyüklüğü de aynı dönemde 13.7 milyar liradan 9.4 milyar liraya düştü. 

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