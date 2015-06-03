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Cumhurbaşkanı: Paralel ile mücadele için Bank Asya en önemli adımdır

Başbakan Davutoğlu ve Ali Babacan, Bank Asya'ya el konulmasının siyasi olmadığını savunmuştu

03 Haziran 2015 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMSF'nin Bank Asya'ya el koymasına ilişkin olarak, "Paralel ile mücadele için Bank Asya en önemli adımdır" dedi.

Zaman'da yer alan habere göre Erdoğan, Show TV canlı yayına katılan Erdoğan, Melih Altınok'un, "Paralel yapının hala etkin olduğu söyleniyor, mücadele nasıl gidiyor?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Paralel yapı sürecinde en önemli konu Bank Asya'dır. Nasıl usulsüz para toplama olduğunu gördük. Bu süreç 1.5 yıl sürdü. Bu iş hukuk içerisinde olmasa hemen olurdu." 

 

Babacan ve Davutoğlu ne demişti?

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, "BDDK’nın, TMSF’nin nasıl işleyeceğiniz belirleyen hükümet biziz. Bunlar bağımsız kurumlardır. Önümüzdeki dönemde onların yazılı ve sözlü açıklamalarını takip etmek daha doğru olur" demişti.

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