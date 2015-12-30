Bank Asya'ya 15 milyon lira vergi cezası

Yönetiminin TMSF'ye devredildiği Asya Katılım Bankası AŞ'ye (Bank Asya), 2010, 2011 ve 2012 dönemlerine ilişkin toplam 14 milyon 970 bin 308,23 lira vergi ile ceza ihbarnamesi düzenlendi.

Bank Asya tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bankaya yaptığı tebligat hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, 2010, 2011 ve 2012 vergilendirme dönemlerine ilişkin, kurumlar vergisi için 5 milyon 988 bin 123,29 lira vergi aslı, 8 milyon 982 bin 184,94 lira vergi ziyaı olmak üzere toplam 14 milyon 970 bin 308,23 lira vergi/ceza İhbarnameleri düzenlenerek bankamıza tebliğ edilmiştir. Söz konusu vergi/ceza İhbarnameleri için uzlaşma dahil tüm yasal haklarımız kullanılacaktır."