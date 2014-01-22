Bank Asya: Ali Babacan'la görüştük, devlet yetkilileri gerekeni yapacak

Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından başlayan AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki gerilim sürecinde, bankadan bazı kurumsal firmaların da dahil olduğu bir mevduat çıkışı olduğunu, ancak bu süreçte bir likidite sıkıntısı çekmediklerini ve dış kaynak kullanmadıklarını belirtti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la görüştüklerini belirten Beyaz, devletin ilgili kurumlarının gerekeni yapacaklarına inandıklarını, otoritelerin söz konusu bu iddialara karşı aksiyon alması gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Beyaz, bu süreçte bankaya karşı asılsız iddialar ortaya atıldığını belirterek, banka yönetimine el konulacağı iddialarına karşı ise, "Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14.8 olan bir bankaya hangi gerekçeyle el koyacaksınız?" dedi.

Ahmet Beyaz'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ben bankama güveniyorum, yapımıza güveniyorum. Ben kendi üzerime düşeni kanunlar nizam ve bankacılık felsefeleri çerçevesinde yaparım. Sürekli denetlenen, hakkında bir tane olumsuz rapor olmayan bir bankaya karşı bugün bir aksiyon alınırsa, bunu ne Türkiye'ye ne de dünyaya izah etmek mümkün olmaz."

Beyaz, bankadan son bir ayda bir mevduat çıkışı olduğunu ancak rakamları veremeyeceğini belirterek, "Mevduat girişi ve çıkışı rakamsal olarak birbirini tam karşılamıyor, çıkış girişten daha fazladır. Ancak likiditemizi Fed'in tahvil politikasına göre ayarladığımız için likidite sorunu yaşamadık, dış kaynak kullanmadık. Biz 17 Aralık'tan beri isteyen tüm müşterilerimize parasını ödedik. Ancak çıkan paranın yarısından fazla mevduat girişi de oldu" dedi.

Mevduatlarını çekenler arasında bazı şirketlerin de olduğunu ifade eden Beyaz, "İstediler paralarını biz de verdik. Ben bu şirketlerin yöneticilerinin kararlarını bugün itibariyle yargılayamam çünkü yarın yine bu şirketlerle çalışabilirim. Ticari hayat devam eder, yarın bu rüzgar geçer, yine yüz yüze bakacağız. Bugün birkaç kişinin kararıyla bu ilişkiler bitmez" diye konuştu.

Beyaz, mevduat çıkışıyla başlayan bu süreci iyi yönettiklerini belirterek, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile de görüştüklerini, devletin ilgili kurumlarının gerekeni yapacaklarına inandıklarını, otoritelerin söz konusu bu iddialara karşı aksiyon alması gerektiğini söyledi. Beyaz, "Bir bankanın bu kadar iftiraya uğraması sistematik bir endişe oluşturabilir ve yabancı yatırımcıyı rahatsız edebilir" dedi.





Ortaklar arasında cemaate yakın isimler de var



Beyaz, bankanın 300'e yakın ortakla kurulduğunu ve yarısından fazlasının borsada işlem gördüğünü hatırlatarak, "Halka açık kısmın yarısından fazlası da yabancıların elinde. Kurucuları içinde bu camiaya, cemaate yakın insanlar var. Ama sonuçta bu banka BDDK ve SPK'nın denetiminde bir kuruluş" dedi.

Bankanın neden hedef alındığı sorusunu ise Beyaz, "Şu anda bankanın 185 tane kurucu ortağı var. Bunların içinde camiaya yakın isimler olabilir. İnsanlar hedef alınabilir" diye yanıtladı.



Bu yılın bankacılık açısından kolay bir yıl olmayacağı gerçeğine rağmen, 2014 hedeflerine ulaşacaklarını belirten Beyaz, bu yıl kredilerde yüzde 20, mevduatta (toplanan fonlarda) yüzde 18 ve aktiflerde yüzde 22 civarında büyüme planladıklarını belirtti.

Beyaz, şu anda 281 olan şube sayısını üç yıllık projeksiyonda 500'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, bu yıl 30 yeni şube açacaklarını 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti.