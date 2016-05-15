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Yaşam
Deutsche Welle

Bangladeş'te yıldırım üç günde 59 can aldı

Bangledeş'te üç günde 59 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2016 19:55


Bangladeş Afetle Mücadele Merkezi Müdürü Reaz Ahmed, yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 59 kişinin büyük çoğunluğunu tarlada çalışan çiftçilerin oluşturduğunu kaydetti. Reaz Ahmed "Şimdiye kadar yıldırım nedeniyle hiç bu kadar çok kişi hayatını kaybetmemişti" dedi.

Sadece geçen perşembe 34 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te her yıl Muson başlangıcında şiddetli tropik fırtınalar yaşanıyor.

2011 yılından bu yana sezon boyunca yaklaşık 200 kişinin yıldırım nedeniyle hayatını kaybettiği, ancak yıldırımların şimdiye kadar bir günde hiç bu kadar çok can almadığı belirtiliyor.

Meteorolog Shah Alam'a göre yıldırımlara bağlı ölümlerdeki artışın en önemli nedenlerinden biri, geçmişte büyük ağaçların ve palmiyelerin yıldırımları çekerken, bu tip ağaçların sayısında yaşanan azalma. Meteorolog ayrıca tarla ve arazide çalışanların artık yanlarında çok daha fazla metal içeren cep telefonu gibi obje taşıdığını ve insanların bugünlerde fırtınalar sırasında çalışmaya devam ettiklerini kaydediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BangledeşAfetle Mücadele Merkezi Müdürü Reaz AhmedAhmedBangladeşMusonShah AlamWelle Türkçe AFPBW/EC

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