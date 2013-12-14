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Dünya

Bangladeş'te Molla'nın idamına isyan; ölü sayısı artıyor

Bangladeş'te, Cemaat-i İslami Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'nın idam edilmesinin ardından başlayan olaylar artarak devam ediyor

14 Aralık 2013 21:16

Cemaat-i İslami örgütünün liderlerinden Abdülkadir Molla'nın Bangladeş'te 1971'deki Pakistan savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği için idam edilmesinin ardından çıkan olaylar sürüyor.

Abdülkadir Molla'nın idam edildiği Perşembe gününden bu yana çıkan olaylarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Cemaat-i İslami'nin ülkenin güneyindeki Lakshmipur bölgesi başkan yardımcısı Feyiz Ahmet de ölü bulunurken, ailesi, Ahmet'in güvenlik güçlerince öldürüldüğünü iddia etti.

Cemaat-i İslami yetkililerinin günü genel grev ve kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini duyurdukları pazar günü daha büyük çaplı olayların yaşanmasından endişe ediliyor.

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Bangladeş'te Molla'nın idamına isyan; ölü sayısı artıyor

Bangladeş'te, Cemaat-i İslami Genel Sekreter Yardımcısı Abdülkadir Molla'nın idam edilmesinin ardından başlayan olaylar artarak devam ediyor

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