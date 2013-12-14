Bangladeş'te Molla'nın idamına isyan; ölü sayısı artıyor

Cemaat-i İslami örgütünün liderlerinden Abdülkadir Molla'nın Bangladeş'te 1971'deki Pakistan savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği için idam edilmesinin ardından çıkan olaylar sürüyor.

Abdülkadir Molla'nın idam edildiği Perşembe gününden bu yana çıkan olaylarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Cemaat-i İslami'nin ülkenin güneyindeki Lakshmipur bölgesi başkan yardımcısı Feyiz Ahmet de ölü bulunurken, ailesi, Ahmet'in güvenlik güçlerince öldürüldüğünü iddia etti.

Cemaat-i İslami yetkililerinin günü genel grev ve kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini duyurdukları pazar günü daha büyük çaplı olayların yaşanmasından endişe ediliyor.