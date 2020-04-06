Bangladeş'te Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan seks işçilerine hükûmet yardımı

Duvar'ın haberine göre; Güney Asya ülkesi Bangladeş’te hükûmet, ülkenin ticari seks endüstrisinde çalışan on binlerce kadına acil gıda yardımı gönderecek. Goalanda’dan yerel hükûmet yetkilisi Rubayet Hayat, Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı’nın gıda ve mali yardımının bu hafta sonuna kadar dağıtılmaya başlayacağını söyledi. Hayat, “hükûmetin yetki sınırlarındaki genelevlerde bin 800 seks işçisi çalışıyor. Onlara vermek için 30 kilogram pirin ve kişi başı 20 pound yardım talep ettik” dedi.

Korona virüsünün yayılmasını önlemek adına seks endüstrisinin durdurulduğu Bangladeş’in başkenti Dakka’da ve birçok ilde genelevler kapalı kalacak. Bu kararla birlikte en az 10 bin seks işçisinin gelir kaynağı olmayacak.

Goalanda kentinde yedi yıldır genelevde çalışan 26 yaşında bir kadın, “Burada fazla kazanmıyoruz, gündelik olarak hayatta kalacak kadar kazanıyoruz ve çoğumuzun borcu var. Dün yiyecek almam gerekti ama nakitim yoktu. Bu yüzden bir arkadaşımdan borç aldım" dedi.