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Bangkok'ta hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

13 Mart 2021 11:23

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. 

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çantay'ın cenazesinin daha sonra Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor. (DHA)

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