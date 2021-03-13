Bangkok'ta hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.



Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi.



Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çantay'ın cenazesinin daha sonra Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor. (DHA)

TIKLAYIN | Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay hayatını kaybetti