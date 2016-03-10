Bandırma'da 'Alg Patlaması' denizi kızıla boyadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması deniz suyunun rengini değiştirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Erdem Özcan ve Mehmet Tosun’un haberine göre, Bandırma Körfezi’nde 20 yıldan bu yana balıkçılık yaptığını belirten Turhan Çavdar, deniz suyunun erken ısınması sonrası Bandırma Körfezi’nin suyunun kızıl ve kahverengiye dönüştüğünü söyledi. Çavdar, şöyle konuştu: "Bandırma Körfezi her yıl birkaç defa Alg adı verilen ve tek hücreli canlılardaki artış nedeniyle renk değiştiriyor. Bu olayı bilmeyen ve denizin rengini gören bazı vatandaşlarımız paniğe kapılarak belediyeyi arıyor. Bir süre sonra denizdeki kızıllık ortadan kaybolarak deniz eski rengine bürünecek."

‘Alg Patlaması’ nedir?

’Alg Patlaması’ olarak bilinen ’Kızıl Akın’ (Red-Tide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görüldüğü belirtildi.