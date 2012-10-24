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Dünya

Ban'dan Gangnam Style dansı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, ''Gangnam Style'' dansı renkli görüntülere sahne oldu.

24 Ekim 2012 13:26

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, ''Gangnam Style'' isimli parça ile dünya çapında üne kavuşan Koreli Parc Jae-Sang'ı kabul etti. Kabulde renkli görüntüler yaşandı. Ban, Sang'le ''Gangnam Style'' dansı yaptı.

Ban ayrıca, Stratosferden yaptığı atlayışla rekorları alt üst eden Felix Baumgartner'ı kabul etti.

Stratosferden kendini boşluğa bırakarak serbest düşüşte ses duvarını aşan ilk insan olarak tarihe geçmeyi başaran Avusturyalı ekstrem sporcu ''Korkusuz Felix'', BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a hava dalışı dersi vermeyi teklif etti.

Baumgartner, fotoğraf çekildiği sırada, ''Hiç hava atlayışı yapmadım'' ifadesini kullanan Genel Sekreter Ban'a, ''İşte size bir şans, ben size nasıl hava dalışı yapıldığını öğreteceğim'' dedi. Ban, bu sözü tebessüm ederek karşıladı.

Genel Sekreter Ban, Avustralyalı sporcunun ölüme meydan okuyan atlayışından hayranlıkla söz ederken, kendisine atlayış dersi teklif eden muhatabına ''Dünyanın en cesur insanı'' diye hitap etti.

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