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Spor

F-1 pilotları Gangnam Style dansı yaptı

Vettel'i finish çizgisinde son günlerde 'Gangnam Style' şarkısıyla tanınan Güney Koreli şarkıcı PSY karşıladı.

14 Ekim 2012 21:57

Formula 1 Kore Grand Prix'sinde zafer Alman pilot Sebastian Vettel'in oldu. Bu sezon üst üste 3. galibiyeti elde eden Alman pilot sezonun bitimine 4 yarış kala 215 puanla sürücüler klasmanında da zirveye yerleşti.

 

 

Yarışın bitişinde ise ilginç anlar yaşandı

 

Kore Grand Prix'ini lider bitirem Vettel'i finish çizgisinde son günlerde 'Gangnam Style' şarkısıyla tanınan Güney Koreli şarkıcı PSY karşıladı.

Vettel'in liderliğini simgeleyen damalı bayrağı sallayan meşhur şarkısı PSY, Formula 1'e renk katmış oldu.

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