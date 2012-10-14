F-1 pilotları Gangnam Style dansı yaptı

Formula 1 Kore Grand Prix'sinde zafer Alman pilot Sebastian Vettel'in oldu. Bu sezon üst üste 3. galibiyeti elde eden Alman pilot sezonun bitimine 4 yarış kala 215 puanla sürücüler klasmanında da zirveye yerleşti.

Yarışın bitişinde ise ilginç anlar yaşandı

Kore Grand Prix'ini lider bitirem Vettel'i finish çizgisinde son günlerde 'Gangnam Style' şarkısıyla tanınan Güney Koreli şarkıcı PSY karşıladı.

Vettel'in liderliğini simgeleyen damalı bayrağı sallayan meşhur şarkısı PSY, Formula 1'e renk katmış oldu.