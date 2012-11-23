Bambi ödülü Türk oyuncuya gitti

Almanya'da düzenlenen medya ödülleri kapsamında Bambi Ödülleri, Düsseldorf kentinde düzenlenen törenle 64'üncü kez sahiplerini buldu.

Hubert Burda Media yayın kuruluşunca düzenlenen törende, Christian Zübert'in “Dreiviertelmond” filminde “Hayat” adlı Türk kızını canlandıran 7 yaşındaki Mercan Fatma Türkoğlu “yetenek” Bambi ödülünün sahibi oldu.

İsa Deveçeken'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Türkoğlu, sahneye gelerek "Anneme, okuluma ve öğretmenlerime, bana bugün burada olmama izin verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkoğlu, ödülünü kendi yaşıtı olan ve kendisi gibi oyunculuk yapan Nina Eichinger'den aldı.

“Yeni Başlayanlar için Türkçe” adlı film‚ “Ulusal film” kategorisinde Bambi ödülü alırken, “Uyum” dalındaki ödülü Berlin'de sokak ortasında Arap kökenli gençler tarafından dövülen haham Daniel Alter aldı.

"Yeni Başlayanlar İçin Türkçe" adlı filmin başrol oyuncusu Adnan Maral, Türkçe yaptığı konuşmasında, "Çok teşekkür ederim" dedi.

Alman Birinci Televizyonu (ARD) tarafından naklen yayınlanan törende, Maral, "Çok teşekkür ederim. 'Burda' Türkçe de burası demektir. Yani ben ve arkadaşlarım burada olduğumuz için çok mutlu ve sevinçliyiz. Teşekkürler. İyi geceler Almanya" diyerek konuşmasını tamamladı.

“Milenyum” dalındaki Bambi ödülüne, Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, “Uluslararası film” dalındaki ödüle de Salma Hayek layık görüldü.

Bambi töreninde sunuculuk yapan Celine Dion ise “eğlence” dalında ödüllendirildi.

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Bambi ödül törenine, siyaset, spor, sanat ve kültür alanından çok sayıda kişinin katıldığı bildirildi.

Törende çeşitli dallarda ödül alan isimler şu şekilde:

Uluslararası Film Yıldızı: Salma Hayek

Eğlence: Celine Dion

Yetenek- Bambi: Mercan Fatma Türkoğlu

Film: Yeni Başlayanlar İçin Türkçe (Türkisch für Anfänger)

Yaşam Boyu Onur Bambisi: Joachim Fuchsberger

Milenyum Bambi: Felix Baumgartner

Uluslararası Pop: One Direction

Sessiz Kahraman: Ruth Pfau (Lepra hastalara yardım ediyor)

Uyum: Daniel Alter

Kadın Oyuncu: Alina Levshin

Erkek Oyuncu: Ulrich Tukur

Komedi: Martina Hill

Yılın televizyon filmi: Der Turm

Pop: Cro

Bizim Dünyamız: Steven Armstrup (Kutup ayısı araştırmacısı)