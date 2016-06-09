Balzac’ı öldüren köpeğin sahibine hapis cezası

Balzac adındaki pug cinsi köpeğin, Alman kurdu Oscar Cardozo ismindeki köpek tarafından öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan köpeğin sahibini 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Pişmanlık göstermeyen sanığın cezası ertelenmedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren Balzac’ın sahibi şikayetçi Çağla Çankırılı olay günü köpeğini Caddebostan Sahili’nde gezdirdiğini ve Alman kurdu cinsi bir köpeğin kendi köpeğini ısırdığını ve kavgayı ayıramadığını belirtti. Alman kurdunda işe yaramayan bir ağızlık olduğunu söyleyen Çankırılı sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tutuksuz sanık Süphan Emre Aydın ise olay günü 4 yaşında olan köpeğini gezintiye çıkardığını, köpekler arasındaki kavga esnasında da köpeğinin ağızlığının kopması üzerine olayın gerçekleştiğini belirtti.

Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderildiğini ve konuya ilişkin veteriner hekimin görüşünün alındığını kaydetti. Söz konusu raporda, karakterinin belirsizliği nedeniyle ne kadar iyi huylu olursa olsun topluma açık yerlerde Alman Kurdu cinsi köpeklerin saldırganlaşabileceklerini tasmasız, tasma kayışı olmaksızın ve maskesiz olmadan serbest bırakılmaması gerektiği belirtildi.

3 ay hapis cezası

Sanığa ait "Oscar Cardozo" isimli Alman kurdu cinsi köpeğinin, şikayetçinin "Balzac" isimli pug cinsi köpeğini ısırarak parçaladığı ve ölümüne neden olduğunu belirten mahkeme, Oscar Cardozo isimli köpeğin, Balzac isimli köpeğe saldırmadan önce serbest gezdiğini ve basit bir sürtme hareketi ile ağızlığından kurtulabildiğini kaydetti. Mahkeme, sanık Aydın’ın köpeğini kayışsız bir şekilde topluma ve diğer hayvanlara açık bir alanda gezdirdiği, ağızlığından tek hamlede kurtulabilmesi dikkate alındığında ağızlık seçiminde gerekli özenin gösterilmediğini kaydettii. Süphan Emre Aydın’ın "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunu işlediğini belirten mahkeme sanığın 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın dava sürecinde pişmanlık belirtisi göstermediği, hakkında başka bir mahkemeden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bulunmasına rağmen suç işlemekten kaçınmadığı gerekçesiyle cezasında ertelemeye de gidilmedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Süphan Emre Aydın’ın bakım ve gözetimi altında bulunan kurt cinsi köpeğin muhafazasında ihmal gösterdiği, Oscar Cardozo isimli Alman kurdu cinsi köpeğinin 2014 yılı Eylül ayında Caddebostan sahilinde köpeğini gezdiren Çağla Çankırılı’nın Balzac isimli pug cinsi köpeğini ısırarak parçalamak suretiyle öldürdüğü anlatıldı. Çankırılı’nın şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede Aydın hakkında "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Ödül bekler gibi oturdu"

İstanbul Caddebostan sahil yolunda 24 Eylül akşamı, ağızlığından kurtulan Alman kurdu, bir anda saldırdığı Balzac ismindeki ‘pug’ cinsi köpeği parçalamıştı.

Balzac’ın sahibi Çağla Çankırılı, yaşadığı dehşeti şöyle anlatmıştı:

“Balzac’la yürüyüşe çıkmıştık. Yanıma bir Alman kurdu yaklaştı. Tasmasız serbest bir şekilde dolaşıyordu ancak ağzında ağızlık vardı. Balzac’ı koklarken, bir anda ağızlığından kurtuldu ve saldırmaya başladı. Her şey o kadar hızlı gelişti ki, müdahale edemedim. İki kere köpeğin yüzüne vurduğumu hatırlıyorum, elimi kolumu uzattım, fakat ne yazık ki köpek, Balzac’ın kalbini durdurana kadar vazgeçmedi. Balzac nefes almayı kestiğinde köpek ödül bekler gibi bir oturdu.”