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15 Temmuz Darbe Girişimi

Balyoz'da tutuklanan albay: Abdullah Gül'e "Muhafız Alay Komutanınız FETÖ'cü" dedik, dinlemedi

"TSK içinde ne kadar FETÖ'cü var? Tahminimi söylesem moraliniz bozulur"

15 Ekim 2016 12:51

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda konuşan Balyoz davasında tutuklanan emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Gülen cemaatinin TSK içindeki yapılanmasına dair uyardığını iddia etti. 'Ağacın Kurdu - Fethullah'ın Askerleri' kitabının yazarı Önsel, "Abdullah Gül Cumhurbaşkanıyken, onun muhafız alay komutanı oldu. Muhammet Tanju Poshor'u Cumhurbaşkanı Gül'ün arkasında görünce bürokratlar ve milletvekilleri aracılığıyla haber gönderdik. ‘Muhafız Alay Komutanınız FETÖ'cü' dedik. Ancak değişen bir şey olmadı" iddialarında bulundu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Mustafa Önsel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kilit isim Poshor"

"15 Temmuz'da Kosova'dan gelip darbeye karışan Tanju Poshor'un, Balyoz'la ilgili ismi geçiyor… Onun için gözden uzak yere önce Sarıkamış'a sonra da yurt dışına gönderip, gözden kaybediyorlar. Sonra Abdullah Gül Cumhurbaşkanıyken, onun muhafız alay komutanı oldu. Poshor'u Cumhurbaşkanı Gül'ün arkasında görünce bürokratlar ve milletvekilleri aracılığıyla haber gönderdik. ‘Muhafız Alay Komutanınız FETÖ'cü' dedik. Ancak değişen bir şey olmadı.

"Casus albay..."

"Mithat A. isimli FETÖ'cü bir albayın casusluk yaptığı tespit edildi ama hakkında en küçük soruşturma açılmadı. İstihbarat bu albayın Genelkurmay'dan bilgi, belge sızdırdığını tespit etti. Üst seviyede paylaşıldı. Ama sadece emekli edildi. TSK içinde ne kadar FETÖ'cü var? Tahminimi söylesem moraliniz bozulur. Ama 2010'dan sonra hakimiyet tamamen FETÖ'cülerin eline geçti."

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