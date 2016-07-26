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15 Temmuz Darbe Girişimi

Balyoz'da hapis yatan 3 subay, darbe girişimi gecesi cuntacılarla sabaha kadar çatışmış!

3 subay sivil kıyafetlerle Jandarma Genel Komutanlığı'na gitmiş

26 Temmuz 2016 13:10

Balyoz davasından 3'er yıl hapis yatan 3 subay, darbe girişimini gece evlerinde öğrendi. Beylik tabancalarını alıp sivil kıyafetle Jandarma Genel Komutanlığı'na koştular ve darbecilerle sabaha kadar çatıştılar.

15 Temmuz darbe Girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nı karargah olarak kullanmayı hedefleyen darbeci askerler, ilk olarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'yi rehin aldı. Ardından komutanlığı ele geçirmek için harekete geçmişlerdi. Komutanlıkta çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve darbeciler helikopter ve savaş uçaklarından destek isteyerek komutanlığı bombalattı.

 

Balyoz'dan ceza almışlardı

 

Posta'nın haberine göre, darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Kurmay Albay Ali Demir'i aradı. Bu üç askerin ortak özelliği, Balyoz Davası'nda 16 yıl hapis ceza almaları ve 3'er yıl hapis yatmalarıydı.

Balyoz mağduru komutanlar aynı askeri lojmanda oturuyorlardı. Bu üç askere Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban da katıldı. Yanlarında sadece beylik tabancaları vardı. Sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiler. Darbeci Kurmay Yarbay Süleyman Karaca karagahı ele geçirmek için 18 darbeci askerle komutanlığın içindeydi.

 

Destek gelene kadar ateş

 

Bu 5 subay çatışarak içeri girdiler. Albay Nurettin Alkan kolundan yaralandı. Çatışma sabaha kadar sürdü. Bu 5 subay destek gelene kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini önledi. Özel Kuvvetler de sabah 07.00'de operasyon düzenleyip darbecileri etkisiz hale getirdi.

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