Balyoz'da hapis yatan Veysel Kösele oramiralliğe yükseltildi

14 Eylül 2012 tarihinde Askeri Casusluk Soruşturması'na bakan mahkeme sanıklar hakkında gözaltı kararı verdi. Çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetler mensubu olan tutuklananlar arasında, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösele de vardı. Kösele, daha sonra Balyoz Davası'yla birleştirilen Askeri Casusluk Soruşturması kapsamında tutuklanan en üst düzey muvazzaf subay olmuştu.

5 gün hapiste kaldı, ilk itirazda serbest kaldı

Kösele, 'Gizli bilgi ve belge bulundurma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Davada, 49’u muvazzaf asker 79’u tutuklu, toplam 357 sanık bulunuyordu.

Türk Silahlı Kuvvetler Kanunu'na göre, tutuklanan subayların terfileri mümkün olmuyor. Bu tutuklama nedeniyle o dönem "Koramiral" rütbesinde olan Kösele'nin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yolunun kapandığı konuşulmuştu.

Ancak Kösele'nin avukatlarının yaptığı tutukluluğun kaldırılması konusundaki ilk itiraz, mahkemece kabul edildi. Ve Kösele, 5 günlük tutukluluğun ardından serbest kaldı.

Hürriyet'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri hukukçuları, Kösele'nin durumundan yola çıkarak, mevcut mevzuat üzerinde çok ciddi çalışma yaptılar. Ve sonuçta, "ilk itirazda serbest kalması" nedeniyle "terfisinin önünde engel olmadığı" yolunda görüş bildirdiler.

Koramiral Kösele bu görüşe rağmen son iki yıldır "oramiral" rütbesine yükseltilmiyordu.

Kösele, Deniz Kuvvetlerinde Oramiral rütbesinde 2. isim kalmaması nedeniyle de normalde bir "oramiral"in görev yaptığı Donanma Komutanlığı'na "koramiral" rütbesiyle getirilmişti.

Kösele bugün sonuçları açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarına göre ise, hakkındaki dava henüz neticelenmemiş olmasına rağmen, "oramiral" rütbesine terfi ettirildi.

Dava hâlen devam ediyor

Veysel Kösele'nin de yargılandığı İzmir'de görülen Askeri Casusluk Davası hala devam ediyor.

Ancak davaya bakan İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada halen tutuklu sanık bulunmuyor.

Veysel Kösele tutuklandığında "2015'in Deniz Kuvvetleri Komutanı" olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak yaşadığı tutukluluk, bu yıl Deniz Kuvvetleri'nin bir numarası olmasının önüne geçmiş de olsa önümüzdeki yıl için hala Komutan olma ihtimali açık bulunuyor.

Bu yıl, mevcut Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Bostanoğlu 63 yaşında. Emeklilik yaşı ise 65. Eğer Bostanoğlu'nun önümüzdeki yıl yapılacak YAŞ toplantısında görev süresi bir yıl daha uzatılmazsa, Veysel Kösele Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.