Veysel Kösele tutuksuz yargılanacak

İzmir merkezli eskort kızların kullanılarak askeri bilgilerin ele geçirilmesi soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösele, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca ''fuhuş yaptırılan kadınlar aracılığıyla yüksek rütbeli askeri personelin uygunsuz görüntülerini çektikleri ve bunlarla şantaj yaparak bazı askeri bilgileri elde ettikleri'' iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda muvazzaf askerin ifadeye çağrılmıştı. İfadeye çağrılan muvazzaf askerler arasındaki Veysel Kösele tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında çoğunluğu emekli ve muvazzaf asker 92 kişi cezaevinde bulunuyori. Tutuklular arasında 1 travesti ve 19 kadın ile Marmaris'te marina işletmeciliği yapan bir iş adamı da bulunuyor.