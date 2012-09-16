Koramiral Veysel Kösele tutuklandı, Deniz Kuvvetleri'nde terfi zinciri kırıldı

Teamüller gereği 2017’de Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Koramiral Veysel Kösele, Askeri Casusluk Davası’ndan tutuklandı. Böylece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın terfi silsilesi değişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nın Kuvvet Komutanı Emin Murat Bilgel’den sonra en kıdemli komutanı konumundaki Kurmay Başkan Koramiral Veysel Kösele, dün İzmir’de yürütülen Askeri Casusluk davası kapsamında tutuklandı. Önceki dönemlerde Balyoz ve Amirallere Suikast gibi davalar nedeniyle çok sayıda muvazzaf amiralin durumu nedeniyle 2011 yılında koramiralliğe terfi eden ve 2015 yılında oramirallik bekleyen Kösele’nin tutuklanması terfi silsilesini de bozdu.



Terfi zinciri



Meriç Tafolar'ın Milliyet'teki haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda “yerleşik teamüller çerçevesinde” oluşan terfi zincirine göre halen görevde bulunan Oramiral Bilgel, Ağustos 2013’te görevini Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’e bırakacak. 2013 yılında oramiralliğe terfi edecek Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Bülent Bostanoğlu da aynı yıl Donanma Komutanlığı’na getirilecek. Oramiral Güner’in 2015 yılında emekliye ayrılmasının ardından ise Bostanoğlu aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevine başlayacak.

YAŞ’ta alınan kararlar çerçevesinde netleşen terfi zincirine göre, 2015 yılında terfi sırasındaki tek isim olan Kösele oramiralliğe terfi ederek Donanma Komutanlığı’na atanacak, 2017 yılında getirileceği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 2019 yılına kadar görevini sürdürecekti. Ancak Kösele’nin tutuklanmasıyla terfi zincirindeki 2015 halkası kopmuş oldu. Eğer, Kösele’nin yargılanması uzar ve beraat alamazsa, YAŞ teamülleri gereği terfi beklediği 2015 yılında emekli edilecek. Ege Ordusu Komutanlığı tutukevinde tutulacak olan Kösele’nin 2015 yılına kadar pasif görevlere atanması öngörülüyor.



Şimdi ne olacak?



Kösele’nin tutuklanmasının ardından 2015 yılında “koramirallik” rütbesinde 4 yıllık görev süresini doldurabilen başka bir amiral bulunmuyor. TSK teamülleri gereği bir kuvvet komutanı görevinde iki yıl kalabiliyor ancak, bu görevin uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatılmasına yasal olanak bulunuyor. Bu yöntem uygulanırsa, 2015 yılında kuvvet komutanlığına getirilen Bostanoğlu’nun görev süresi 2018’e kadar uzatılacak.

Bu formül yerine uygulanabilecek bir başka formül ise 2016 yılında oramiralliğe terfi alacak Atilla Kezek’in teamüllerin aksine bir yıl erken olarak DKK’na atanması ve 2017 yılında kuvvet komutanı olarak göreve başlaması.



Komutanlığı engellenen 4. amiral



Kösele’nin tutuklanmasıyla, çeşitli davalar kapsamında tutuklanmadan önce kuvvet komutanlığına getirilme olasılığı bulunan 4. koramiral de bu şansını yitirmiş oldu. Tutuklanmadan önce bu göreve gelebilecek bir kariyere sahip olan koramiraller Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç ve Can Erenoğlu da tutuklandıktan sonra bu haklarını kaybetmişti. Bu isimlerden Otuzbiroğlu ve Sağdıç, ağustos ayında emekliye sevkedilmişlerdi.



Kim ne zaman niye tutuklandı?



- Koramiral Deniz Cora: Amirallere suikast iddiasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ikinci iddianamenin kabulünün ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı’yken 22 Ağustos 2011’de tutuklandı. Son Yüksek Askeri Şura’da Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı’na getirildi.

- Emekli Koramiral Kadir Sağdıç: Güney Deniz Saha Komutanı’yken Şubat 2010’da Kafes soruşturması kapsamında ifade verdi ve daha sonra Poyrazköy davasıyla birleşen Kafes davasının tutuksuz sanığı oldu. Daha sonra Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı olan Koramiral Sağdıç, 11 Şubat 2011’de görülen Balyoz davası duruşmasında tutuklandı. En son Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı’na atanan Sağdıç, son Yüksek Askeri Şura’da emekli edildi.

- Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak görev yaparken 11 Şubat 2011 günkü Balyoz davasının duruşmasında tutuklandı. Otuzbiroğlu son Yüksek Askeri Şura’da emekli edildi.

- Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü: Sonradan Poyrazköy davasıyla birleşen Kafes iddianamesinin bir numaralı sanığı olan eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Öğütçü, Balyoz davasının 11 Şubat 2011 tarihindeki duruşmasında tutuklandı.