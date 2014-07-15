Balyoz tanığı Aytaç Yalman: Mahkemede söyleyeceklerimi kitaplaştırdım

Balyoz davasında tanık olmasına karar verilen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman evinde mahkemenin davetini bekliyor. Vatan gazetesine konuşan Aytaç Yalman, söyleyecekleri konusunda açıklamalarını merakla bekleyen geniş bir kesimin varlığının hatırlatılması üzerine, “Mahkemede anlatacaklarımı kitap haline getirdim. Çok yakında baskısı tamamlanıp satışa çıkacak” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz Davası’yla ilgili geçtiğimiz ay verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından davaya bakan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Orgeneraller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli Oramiral Özden Örnek’in de aralarında bulunduğu 236 sanığın yargılanma tarihini 3 Kasım olarak belirledi. İlk celsesi 09.30’da görülecek davada eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ise tanık olarak dinlenecek.

‘Ete soğan doğramam’

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı doğrultusunda 236 kişinin tahliyesine ve yeniden yargılanmasına karar vermişti. Özkök 2008’de ‘Ergenekon’ soruşturması ve darbe günlükleri konusunda “Ben kasaptaki ete soğan doğramam. Günü gelir konu olursa o zaman bakılır” demişti. Öte yandan Balyoz Davası’nda aldıkları mahkumiyet kararları Yargıtay’ca bozulan 88 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 25 sanığın beraatına, 62 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Bu dava ise 10 Kasım 2014 tarihine ertelenmişti. Yalman ve Özkök bu duruşmada da tanık olarak dinlenecek.

‘Kitap yazdım’

Balyoz davasında tanık olmasına karar verilen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman evinde mahkemenin davetini bekliyor. Söyleyecekleri konusunda açıklamalarını merakla bekleyen geniş bir kesimin varlığını hatırlatarak, bugünden bu merakı tatmin etmeyi düşünüp düşünmediğini soran muhabire Yalman şu karşılığı verdi: “Mahkemede anlatacaklarımı kitap haline getirdim. Çok yakında baskısı tamamlanıp satışa çıkacak.”

“Peki sayın komutan, davaya konu olan ve 2003 Martında gerçekleştirilen semineri darbe girişimi değil emre itaatsizlikten kaynaklanan bir disiplin olayı gördüğünüzü söylemiştiniz; düşüncenizi koruyor musunuz?” sorusu üzerine Yalman, kitabın bu konuyu ayrıntılı işlediğini belirterek “Kamuoyuyla son olarak yeni paylaştığım bir açıklamada sorduğunuz soruların cevabı var. Daha fazla görüş açıklamak istemiyorum” dedi.

Yalman, kimseye haksızlık yapmak istemediğini, yargılamaya az zaman kalmışken konuşmasının haksızlık doğurabileceği endişesiyle susmayı tercih ettiğini söyledi.

Yalman daha önce söz konusu seminerle ilgili olarak, "Konu İç Hizmet Kanunu kapsamında değerlendirilecek bir konudur. Askeri mevzuata göre emre itiaatsizlik suçu disiplin suçudur. Emre itaatsizlikte ısrar etme suçu ise askeri yargıyı ilgilendiren suçtur. Bu olayda emre itaatsizlik söz konusudur. Böyle olduğu için de disiplin hukukunu ilgilendirir” demişti.