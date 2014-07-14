Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman, Balyoz tanığı oldu

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası'yla ilgili geçtiğimiz ay verdiği 'hak ihlali' kararının ardından davaya bakan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Orgeneraller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 236 sanığın yargılanma tarihini 3 Kasım 2014 olarak belirledi.

İlk celsesi 09.30'da görülecek davada eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ise tanık olarak dinlenecek.

236 hükümlüye tahliye kararı verilmişti

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 tarihli “Hak ihlali" kararı doğrultusunda 236 hükümlünün infazlarının durdurularak tahliyelerine ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti.

Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman 10 Kasım'da tanık olarak dinlenecek

10 Kasım 2014 tarihinde görülecek duruşmada eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın 10 Kasım'daki duruşmaya tanık olarak dinlenecek.